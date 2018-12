Jennifer Saunders eert overleden June Whitfield

Jennifer, die de succesvolle serie Absolutely Fabulous bedacht na een sketch die ze in de jaren tachtig deed met Dawn French, zegt erg bedroefd te zijn vanwege het overlijden van de 93-jarige actrice. „Ze was erg geliefd en ze zal ontzettend worden gemist.”

June speelde in de vijf jaargangen van de serie en was ook te zien in de film die in 2016 van ’AbFab’ werd gemaakt. Jennifer zegt heel blij te zijn dat de actrice de rol op zich heeft genomen. Niet alleen vanwege haar professionaliteit, maar ook omdat de twee in de loop der jaren een bijzondere vriendschap hadden opgebouwd.

Naast Absolutely Fabulous was June Whitfield ook te zien in de vooral in Groot-Brittannië zeer populaire Carry On-films.