Jimin van K-popsensatie BTS komt met solonummer

Het nummer heet Promise en is te beluisteren op de Soundcloudpagina van BTS. Jimin schreef het nummer samen met bandmaatje RM en Slow Rabbit. Die tekende ook voor de productie.

Jimin had het in diverse podcasts van BTS al over zijn solo-ambities. Nu steeds meer bandleden met eigen materiaal komen, rijst de vraag of BTS nog lang bij elkaar blijft.

Jin, een van de andere leden van de Koreaanse band, sprak daar begin deze maand tijdens de uitreiking van de 2018 Mnet Asian Music Awards openlijk over. BTS sleepte toen een aantal awards in de wacht, waaronder die voor Best Artist. Tijdens een speech vertelde Jin dat BTS eerder dit jaar serieus had overwogen om de groep op te heffen.