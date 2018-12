Glennis Grace baalt van liedkeuze AGT-finale

„Ik wilde heel graag iets van Whitney Houston doen omdat ik daar ook mee begonnen was. Sowieso in mijn carrière is zij altijd een rode draad geweest”, blikte Glennis met Dionne Stax terug op haar Amerikaanse avontuur. De Amsterdamse zangeres had haar deelname aan America’s Got Talent graag afgesloten met een vertolking van One Moment In Time. „Ik kreeg het ook terug van mijn fans, ’laat je laatste nummer een Whitney-song zijn’.”

Het team rondom de talentenjacht wist Glennis toch op andere gedachten te brengen. „Zij kunnen dan toch zo gaan praten dat je het niet doet. Daar baal ik wel van nu, want ik heb me toch laten omlullen en zo ben ik helemaal niet.” Glennis vraagt zich af wat zou zijn gebeurd als ze wel voor een hit van haar grote idool had gekozen. „Het is moeilijk. Ik heb er nog steeds geen spijt van, maar dat is wel een puntje dat ik dacht: Glen, dit had je moeten doorzetten.”

Hartenpijn

Niet alleen Glennis Grace schoof aan bij Dionne, ook Roxeanne Hazes blikte met de presentatrice terug op 2018. Roxeanne vertelde dat ze tijdens haar zwangerschap dacht dat ze „alles aankon.” „Al die tijd dat ik zwanger was en optrad voelde ik me niet alleen. En ik dacht ook dat ik alles aankon. Toeren werd ineens een stuk makkelijker, lichamelijk niet moet ik eerlijk zeggen, want ik ben 35 kilo aangekomen en had vocht all over the place, echt verschrikkelijk. Maar mentaal voelde ik me zo sterk. Ik was gewoon samen met mijn kleine jongen.”

Hoewel Roxeanne helemaal happy is met haar verloofde Erik en zoon Fender, blijft ze zingen over liefdesverdriet. „Het thema bij mij is altijd de liefde, dat staat altijd centraal”, vertelde de zangeres, die beloofde in 2019 met nieuwe muziek te komen. „Geluk verkoopt niet. Dat klinkt heel lullig, maar dat is wel een beetje zo. De hartenpijn staat er wel op, dat is iets wat ik van mijn vader heb meegekregen, dat zit in m’n dna.”

Ook modejournalist Cécile Narinx, voetbalster Kika van Es, D66-voorman Rob Jetten, JOVD-voorzitter Splinter Chabot en Paul de Leeuw prikten een vorkje mee met Dionne in haar nieuwe programma, dat de NTR van plan is een aantal keer per jaar te maken ’als de gelegenheid zich voordoet’. Paul zei zich steeds meer te gaan storen over de harde taal op social media. „Ik blokkeer eigenlijk alles wat naar is en dat doe ik gewoon omdat ik er geen zin in heb. Ik kan er wel tegen, maar ik vind het wel best moeilijk dat alles een mening heeft.”