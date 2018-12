Connies Eugene: ’Ik hou nog steeds zielsveel van haar’

Na vijf jaar is het over en sluiten voor Connie en Eugene. Hun breuk komt als een volslagen verrassing. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was een PRIVÉ-onthulling die de showbizz gisteren veel stof tot gesprek leverde. CONNIE WITTEMAN (67) en haar jarenlange verloofde EUGENE VAN DUN (50) hebben besloten uit elkaar te gaan. Als donderslag bij heldere hemel komt het nieuws dat de twee, die onlangs nog samen in Londen waren en elkaar met de feestdagen via sociale media nog hun liefde verklaarden, uiteen zijn en niet meer samen 2019 ingaan.