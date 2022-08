Caroline van der Leeuw stopt met Caro Emerald, gaat door met nieuwe band

De zangeres van A Night Like This zegt tegenover de Volkskrant: „Ik had niet één smaak en jazz was ook niet mijn eerste keus.”. Sinds 2009 kende ze veel succes met Caro Emerald, wat onder andere twee platina-albums opleverde. Sowieso heeft ze gemengde gevoelens wat betreft Caro Emerald. „We hebben met Caro Emerald een monster gecreëerd, realiseerde ik me. Natuurlijk was het succes allemaal prachtig en vooral het optreden vond ik heel erg leuk. En we zijn er allemaal ook financieel ook veel wijzer van geworden. Maar het overkwam me en daar heb ik toch gemengde gevoelens bij.”

Caro Emerald bestond niet alleen uit Caroline, maar was zij samen met Jan van Wieringen en David Schreurs de drijvende kracht erachter. Toch lijkt dat dat begon te wringen. „David en Jan traden ook niet op, dus ik was het gezicht van Caro Emerald, maar ik voelde me steeds minder verwant met die dame met rode lippenstift en avondjurk. Zo zat ik ’s avonds niet op de bank. Ik herkende steeds minder van mezelf in Caro Emerald.”

Ondanks dat Caro Emerald officieel nooit is gestopt, is er op Wake Up Romeo na, nauwelijks iets nieuws uitgebracht. De laatste ep, Emerald Island, stamt uit 2017. Hierover zegt ze: „‘Er kwam na die ep eigenlijk niks meer uit onze koker. Er was een moment dat we aan het schrijven waren en zeiden: dit is het gewoon niet. We hadden de lat heel hoog gelegd en het was niet goed genoeg. In interviews werd ik er ook een beetje gek van, ik moest steeds zeggen dat er een album kwam, maar dat was dan nog lang niet in zicht. Toen besloten we de focus op touren te leggen, en kwam er ook wat ruimte in mijn hoofd vrij voor iets voor mezelf.”

Caroline hoopt met The Jordan aan een schone lei te beginnen. „Laat het duidelijk zijn dat ik met The Jordan nooit A Night Like This ga zingen. Gaat gewoon niet gebeuren. Ik begin met mijn nieuwe band helemaal opnieuw met nieuw repertoire”, aldus de zangeres.