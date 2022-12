K’s Choice viert dertigjarig jubileum met nieuwe muziek en tour

De broers Sam en Gert Bettens scoren al sinds de jaren negentig hits. Hun bekendste is Not An Addict uit 1995. Tijdens hun Nederlandse tour doen ze onder meer Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Den Haag en Groningen aan. De shows staan in het teken van het jubileum.

Het nummer Time Is A Parasite is het eerste nieuwe liedje van K’s Choice in vier jaar tijd. In de tussentijd beleefde Sam Bettens zijn coming-out als trans man.