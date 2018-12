Toetsenist Walk off the Earth overleden

’Beard Guy’, zoals Taylor ook wel genoemd werd, stierf volgens het officiële statement van de band een natuurlijke dood. „Onze gedachten gaan uit naar zijn twee kinderen, van wie hij meer hield dan van wat of wie dan ook”, schrijft de groep bij een foto van de bebaarde toetsenist.

Walk off the Earth, dat internationaal doorbrak met een cover van Somebody That I Used To Know van de Belgische artiest Gotye, trad op 21 april op in AFAS Live. Voor maandag staat een optreden in Canada gepland. Of dat doorgaat, is onbekend.