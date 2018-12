’Samantha Markle is een bedreiging voor Meghan’

Een plekje op deze lijst houdt in dat Samantha, mocht zij nog eens onaangekondigd op de stoep staan bij Meghan en haar familie, direct door de politie en de koninklijke beveiliging opgepakt mag worden. Een bron vertelt aan The Sunday Times dat Scotland Yard door Meghan zelf zou zijn gewaarschuwd in verband met ’Samantha’s aanhoudende ongewenste gedrag’.

„Ik kan alleen maar zeggen dat dit belachelijk is. Ik ben geen risico voor haar”, reageert Samantha. Ook op Twitter gaat ze in op deze laatste ontwikkeling. „Dit is idioot, ik zit in een elektrische rolstoel en ik woon op een ander continent. Opkomen voor mijn vader en hopen dat ze het juiste doet, betekent niet dat ik gefixeerd ben op haar.”

„En trouwens, de interviews die ik heb gedaan waren op verzoek van journalisten. De media is geobsedeerd, niet ik”, gaat ze verder in een volgend bericht. Samantha lijkt aardig gefrustreerd, want het ene bericht na het andere bericht volgt waarin ze haar daden goed probeert te praten. „Zelfs prinses Diana zette zich ervoor in dat vrouwen gehoord zouden worden. (...) Dat ik ervoor op kom dat mijn zus het juiste doet, maakt me geen bedreiging of gek.”

Er zijn sinds het begin van Meghans relatie met de Britse prins Harry door Samantha en haar familie al heel wat sneren uitgedeeld aan het adres van de voormalige actrice. In september vloog Samantha nog naar Londen in de hoop een en ander uit te praten met Meghan. Maar bij zowel Buckingham Palace als Kensington Palace kwam Samantha niet verder dan de poort.

Bekijk ook: Halfzus Meghan smeekt om verzoening

Bekijk ook: Halfzus maakt kerstkaart Meghan en Harry belachelijk

Bekijk ook: Halfzus Meghan maakt ruzie met paleisbeveiliging