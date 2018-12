Snoop Dogg wil gedumpte hond Snoop adopteren

De rapper walgde van het filmpje waarin de hond met mand en al de auto werd uitgezet in het Engelse Stroke-on-Trent en vervolgens moederziel alleen werd achtergelaten. Het dier begreep niet waarom zijn baasje er vandoor ging en probeerde tevergeefs weer bij de auto terug te komen.

Snoop wil de viervoeter graag bij hem thuis in Los Angeles opvangen, zo laat hij weten aan The Daily Star. „Het is vreselijk en hartverscheurend om zoiets te zien. Maar er is altijd plek voor een extra hond in Casa de Snoop. Als hij echt een plekje nodig heeft, dan is hij van harte welkom bij ons. Al denk ik dat mensen voor hem in de rij staan na alle publiciteit die hij gekregen heeft.”

De hond kreeg de naam Snoop nadat medewerkers van het dierenasiel hem vonden in zijn mand langs de weg. Het gaat goed met het dier, voor wie inderdaad veel interesse getoond is.

Rapper Snoop lanceerde zijn eigen Doggfather hondenkledinglijn in 2006 en steunt al jaren de Dog for Dog charity, dat eten doneert aan dierenasiels.