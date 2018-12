„Laten we deze prachtige vrouw niet vergeten: ze is zowel van binnen als buiten mooi. Aan het einde van de dag telt er maar een ding en dat is liefde. We weten niet wat er morgen kan gebeuren, dus hierbij heb ik dit gezegd”, vervolgt Younes in zijn post.

Kourtney viert ondertussen met haar familie, ex-man Scott Disick en zijn vriendin Sofia Richie vakantie in Aspen, waar ze tezamen genieten van de sneeuw.

De realityster en Younes maakten hun relatie eind mei publiekelijk bekend, maar gingen in augustus uit elkaar nadat Younes vermoedelijk was vreemd gegaan.