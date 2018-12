Roxeanne Hazes blikt terug op bijzonder jaar

„Wat een jaar! Begin 2018 maakten Erik en ik bekend dat ik in verwachting was van een prachtige zoon, stonden mijn band en ik op Eurosonic Noorderslag, ontving ik mijn eerste Edison voor het album In Mijn Bloed, stonden we op Paaspop, hebben we twee tours gedaan, stonden we op bevrijdingsfestival voor 10.000 man, deed ik mijn laatste optreden voor een uitverkochte Ziggo Dome tijdens Holland Zing Hazes voordat ik met verlof ging, hebben Erik en ik enorm genoten van de Vinkeveense Plassen en het allermooiste: beviel ik van het mooiste, liefste kindje van de wereld”, somt ze op.

„Zoveel bijzondere gebeurtenissen in één jaar en ik heb ze allemaal (hoog)zwanger mee mogen maken. Genoeg ups en helaas ook een hoop downs, maar wat was dit jaar intens en mooi” gaat Roxeanne verder. De zangeres wil dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in haar leven. „Voor de leuke ontmoetingen, jullie trouwe aanwezigheid bij de tour, de liefste comments onder mijn posts van Fender, kortom: de liefde die wij als gezin van jullie hebben gehad. Ik wens jullie een heel mooi, liefdevol, gelukkig en gezond 2019! Het jaar waarin ik natuurlijk weer met nieuwe muziek kom en jullie hopelijk weer verras en blij maak. Love you all! PROOST!”