Strenge beveiliging na inbraken bij Beckhams

De familie brengt vaak hun weekenden en vakanties door in het buitenhuis, dat negen slaapkamers telt. David en Victoria willen er zeker van zijn dat zij, en hun gasten, in alle rust en veiligheid van het huis en de omgeving kunnen genieten.

Zo is er geavanceerd prikkeldraad rondom het terrein gespannen en moet een waakhond, de Duitse herder Logan, eventuele inbrekers op afstand houden. Ook zijn er lichtsensoren geïnstalleerd en heeft een team van beveiligingsadviseurs hen geadviseerd wat te doen om inbraak te voorkomen.

In oktober probeerden gemaskerde overvallers het huis binnen te komen, maar zij werden gesnapt door de beveiliging en oplettende buren. In november was het weer raak. Beide keren waren de Beckhams niet aanwezig in de villa, maar zat de schrik er evengoed bij hen in om drastische maatregelen te nemen.