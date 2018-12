Geen romantische huwelijksreis voor Miley en Liam

Het pasgetrouwde stel zou zich volgens E! News samen met Liams broers Luke en Chris, diens vrouw Elsa Pataky en hun drie kinderen in Montana bevinden, waar ze gezamenlijk genieten van zon en sneeuw. Zelfs Mileys kapper Aleksey Bishop zou bij hen zijn.

Miley en Liam trouwden afgelopen week in hun huis in Tennessee in bijzijn van hun familie en vrienden. Na de kerst maakte Miley het grote nieuws bekend.