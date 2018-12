Winkel Roy Donders heeft 1,3 ton schuld

De bank heeft een claim ingediend van bijna 65.000 euro onder andere vanwege een openstaande lening, staat in het eerste verslag van curator Fred Froger. Het is nog niet bekend of er ook een belastingschuld is.

De Tilburgse stylist vroeg begin december zelf het faillissement aan van zijn winkel Rojami’s. In de media noemde hij de verhuizing van de winkel naar een duurder pand in het centrum van Tilburg en de veranderingen in de markt als belangrijkste oorzaken van het faillissement. Tegen de curator noemde Donders een aantal inbraken en diefstallen bovendien als reden.

Volgens het faillissementsverslag ging het vanaf 2016 bergafwaarts met de zaak van de huispakkenkoning. In dat jaar maakte zijn winkel al verlies. Uitzicht op verbetering was er niet.

De curator schrijf in zijn verslag dat een deel van de resterende voorraad nog verkocht zal worden.