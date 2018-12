Cardi B: motherf*ckers, ik ben wie ik ben

Cardi was nog niet door de douane heen of de paparazzi vlogen op haar af. Ze bedekte haar hoofd en wilde geen enkele vraag beantwoorden of foto laten maken. Dit viel niet goed bij de ’Ozzies’, die haar toesnauwden ’je bent nu in Australië, hier gelden onze regels en niet de jouwe. Laat dat duidelijk zijn!’

De rapper vroeg hen haar met rust te laten, maar een vrouwelijke fotografe deed er toen nog een schepje bovenop. „Geen wonder dat je man je heeft verlaten!”, schreeuwde ze. De publicist van Cardi sprong ertussen en dreigde de vrouw te slaan als ze niet ophield met haar gedrag.

Eenmaal in haar hotel wendde Cardi zich tot Instagram, waar ze heel duidelijk maakte haar eigen regels te hebben. „Motherf*ckers, niemand vertelt mij wat te doen. Bitches, ik ben mezelf en dit is wie ik ben. Ik ben niet zoals andere celebrities, die maar doen wat hen gezegd wordt. Ik snap waarom ze aan de drugs gaan of zelfmoord plegen. Maar dat gaat mij niet gebeuren, hoe moeilijk mijn beroemdheid misschien ook mag worden.”