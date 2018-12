Bon Bini Holland 2 nog voor 2019 Platina

De film met Jandino Asporaat in de hoofdrol heeft in drie weken tijd al 400.000 bezoekers getrokken, volgens het Nederlands Filmfestival ’een bijzonder unieke prestatie’. Twee weken geleden kreeg de kaskraker al een Gouden Film-award, omdat toen al 100.000 mensen de film in de bioscoop hadden gezien.

Jandino werd tijdens zijn vakantie op zijn geliefde eiland Curaçao door kickbokser Rico Verhoeven en YouTuber Twan Kuyper verrast met de award.

Bon Bini Holland 2 is de tweede film die dit jaar de Platina Filmprijs wint. Bankier van het Verzet was tot nu toe de enige Nederlandse film die ten minste 400.000 bezoekers wist te trekken.