Frans Bauer: Ik houd van pang-pang-prrrrr!

Terwijl de Bauers afgelopen nacht nog het nieuwe levensjaar van Frans in hebben geluid, maken de twee zich maandag klaar voor de jaarwisseling. Uit een hilarische video die zowel Frans als Mariska op sociale media delen, blijkt dat het een knallend uiteinde zal worden voor het koppel.

„We hebben groots ingekocht in China en zijn (meer dan ooit) klaar voor Oudejaarsavond. Fijne jaarwisseling!”, luidt het bijschrift, waarvan geen woord gelogen blijkt. „I like the ’pang-pang-pang! A lot of pang-pang-prrrrrr! I like that!”, roept Frans in een winkel vol met vuurwerk in China, terwijl hij zijn enthousiasme kracht bijzet met wilde armbewegingen.

Vervolgens wordt meteen getoond wat Frans nou eigenlijk bedoelt met dat ’pang-pang-pang’. Terwijl een medewerker van de winkel het vuurwerk aansteekt, komt een meterslange sliert tot ontploffing. Met glunderende ogen geniet Frans zichtbaar van al het knalwerk.

Wanneer een tweede doos vuurwerk tevoorschijn wordt gehaald vol siervuurwerk, kan Frans zijn geluk duidelijk niet meer op. Mariska lijkt het allemaal maar niets te vinden. Ze beschermt haar hoofd, trekt zich wat terug van alle herrie, maar kijkt wel voorzichtig naar al het siergeweld. „Levensgevaarlijk!”, besluit ze, al lijkt ze stiekem toch ook wel te genieten van al het vuurwerk.