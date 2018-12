BZV-Michelle en Maarten gaan hokken

Begin december liet Maarten al weten dat ’de koffers zo langzamerhand worden klaargezet’ en ze al ’een beetje aan het kijken zijn wat wel en niet meegaat’. Hij voegt nu de daad bij het woord: „Maarten komt binnenkort richting Boekel”, verklapt Michelle in het programma Kraak! van Omroep Brabant. „We gaan samenwonen, over twee weken.”

Hoewel de twee pas net samen zijn, bestaat er wat Michelle betreft geen twijfel over hun liefde. Ze geeft dan ook toe dat ze eigenlijk al vanaf het moment dat ze zijn brief las, wist dat hij haar ware was. „Ik had wel het idee: dat wordt ’m, maar ik moest het eerst zeker weten. Hij moest ook willen.”