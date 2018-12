Koning Willem-Alexander en Máxima in Brits jaaroverzicht

Het paleis gebruikte daarvoor een foto die in oktober op de Theems werd gemaakt aan boord van Hr Ms Zeeland, waar het koningspaar poseerde samen met prins Edward, zijn vrouw Sophie en de hertog van Kent. Opmerkelijk genoeg is Willem-Alexander ook de enige buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder die in de fotoserie voorkomt.

Het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump krijgt aandacht met een foto in een apart overzicht dat is gemaakt van de werkzaamheden van koningin Elizabeth. Koning Willem-Alexander komt daarin ook weer voor, nu met een opname van de toost bij het staatsbanket in Buckingham Palace.

In beide overzichten is uiteraard veel ruimte ingeruimd voor de feestelijke gebeurtenissen in de koninklijke familie, zoals de geboorte en doop van prins Louis, de huwelijken van prins Harry en van prinses Eugenie, en de 70e verjaardag van prins Charles.