Nachtzuster Astrid kijkt uit naar nieuwe nacht

„Ik vind het een enorme uitdaging om na negen jaar Nachtzuster op donderdagnacht, nu in een andere nacht uit te zenden. We zullen andere luisteraars en vragen krijgen op vrijdagnacht, ik ben hier heel benieuwd naar!”, aldus De Jong. „Maar het programma draait niet om mij, maar om de mensen die ’s nachts iets willen vragen, vertellen, leren of gewoon lekker willen luisteren. Dus iedereen mag het weten: je bent welkom in de vrijdagnacht met al je vragen en antwoorden.”

Om de verhuizing van Nachtzuster was dit najaar veel te doen. Vanwege de komst van nieuwe ’horizontale’ programma’s moest de nachtprogrammering van NPO Radio 1 op de schop. Even leek Nachtzuster helemaal te verdwijnen of gehalveerd te worden. Dit leidde tot veel boze reacties van luisteraars en critici, die stelden dat het unieke programma behouden moest blijven. Luisteraars startten zelfs een petitie om het programma te redden. In oktober maakte Omroep MAX-directeur Jan Slagter bekend dat Nachtzuster blijft en geen zendtijd inlevert, maar wel naar een andere dag verhuist.