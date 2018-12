Céline Dion gaat uit haar dak bij Lady Gaga

In een filmpje dat Lady Gaga in haar Insta Stories deelt, is te zien dat Céline helemaal los gaat op de hit The Edge of Glory.

Lady Gaga heeft de komende twee jaar Las Vegas als vaste thuisbasis voor haar concerten in het exclusieve Enigma. Céline Dion stopt komende zomer met haar Vegas-residentie, zij was maar liefst acht jaar te zien in Ceasars Palace.