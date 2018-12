Windsors spannen de kroon met familienieuws

De andere Europese koningshuizen konden niet tippen aan zoveel bijzondere familiegebeurtenissen. Voor de Deense koningin Margrethe werd het jaar gekenmerkt door het overlijden van haar man prins Henrik, met wie ze meer dan een halve eeuw was gehuwd. In juni overleed ook haar nichtje prinses Elisabeth. Maar de 50e verjaardag van oudste zoon kroonprins Frederik zorgde voor feestvreugde aan het Deense hof.

Het Noorse koningspaar vierde dit jaar zijn gouden bruiloft. Na royale festiviteiten in de voorbije jaren voor hun beider 80e verjaardag (2017) en het zilveren regeringsjubileum (2016) was besloten het huwelijksjubileum vooral met de familie te vieren. Maar er er was wel een dankdienst in de kerk waar koning Harald en koningin Sonja in 1968 trouwden en er was een rijtoer. Voor een sombere noot zorgde de mededeling dat kroonprinses Mette-Marit een zeldzame vorm van de chronische ziekte longfibrose heeft.

Gevangenis

De Zweedse koning Carl Gustaf kon in zijn kersttoespraak wijzen op twee vreugdevolle hoogtepunten in het voorbije jaar: de geboorte van prinses Adrienne, dochter van prinses Madeleine en Chris O’Neill, en de uitgebreide viering van de 75e verjaardag van zijn echtgenote koningin Silvia. Zijn zus prinses Christina bereikte die leeftijd ook en maakte ter gelegenheid daarvan bekend zich zoveel mogelijk uit het openbare leven te zullen terugtrekken. De laatste jaren kampte ze met verschillende ernstige gezondheidsproblemen.

In Spanje vierden zowel koning Juan Carlos als koningin Sofia hun 80e verjaardag. Dat was voor koning Felipe, die zelf 50 werd, aanleiding zijn ouders wat meer aandacht te geven en bijvoorbeeld uit te nodigen voor de nieuwjaarsontvangst Pascua Militar en de viering van 40 jaar grondwet. Maar publicitair was het geen goed jaar voor de koninklijke familie. Felipe’s zwager Iñaki Urdangarin ging de gevangenis in en koningin Letizia schoffeerde voor de ogen van heel Spanje haar schoonmoeder koningin Sofia, terwijl er verhalen circuleerden over belastingontduiking door Juan Carlos.

Strapatsen

De Belgische koning Filip markeerde net als zijn Nederlandse collega Willem-Alexander vijf jaar op de troon en ook hij kreeg goede rapportcijfers voor zijn eerste lustrum. Voor negatieve publiciteit zorgden de strijd van halfzus Delphine Boël voor erkenning van het vaderschap van koning Albert, en de gebruikelijke strapatsen van broer prins Laurent die door het parlement zelfs werd gekort op zijn uitkering.

Monaco kende andermaal een babyboom, waarbij het moeilijk bij te houden was welk kind binnen en welk buiten een huwelijk werd geboren. Prinses Caroline kreeg van elk van haar drie kinderen een nieuw kleinkind: Maximilian Casiraghi (van Andrea), Francesco Casiraghi (van Pierre) en Balthazar (van Charlotte).