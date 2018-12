Boer Tom: ’Ik zie die kleine al op een trekkertje rondrijden’

„Marieke doet het supergoed. Ze is natuurlijk soms wel een beetje misselijk en wat vermoeider af en toe, maar het valt hartstikke mee. Het is heel erg leuk om haar een zwanger buikje te zien krijgen. Het is echt heel erg leuk dit!”, vertelt Tom aan Boer zoekt Vrouw. „Het is een mooi moedertje, ja echt!”

Het stel wilde het goede nieuws eigenlijk al op de Boer zoekt Vrouw Afterparty eerder deze maand delen, maar ze wilden het eerst aan hun familie en vrienden vertellen. Op de dag van het feest hadden ze eerst hun 12-weken echo, ook de vader van Marieke jarig. Een mooie gelegenheid om het nieuws te delen.

Cadeau

„We beplakten een doos met pakpapier. Daarin verstopten we een heliumballon en de echo-foto met roze en blauwe slierten eraan vastgebonden. Het was zijn mooiste verjaardagscadeau ooit. Dat verwacht je natuurlijk niet.” Ze gaven hetzelfde cadeau de volgende dag aan Mariekes zus en haar man voor hun nieuwe huis en een paar dagen later lag het onder de kerstboom voor de rest van hun familie en vrienden. „Er waren allerlei gelegenheden waarbij niemand dit nieuws zou verwachten, het was echt superleuk om het op deze manier te vertellen aan iedereen!”

Tom kan niet wachten tot de kleine er eindelijk is. „Ik zie het kindje al rondhuppen in en rondom het huis. Het is een mooie plek waar we wonen. Hier in het weiland en op het erf zie ik het kindje al op een traptrekkertje rondrijden. Laat maar komen hoor, die kleine. Ik heb er echt heel veel zin in!”