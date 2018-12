Brian May maakt lied voor ruimtesonde

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA presenteert het lied dinsdag officieel. Dat gebeurt vlak na de jaarwisseling in Washington (lokale tijd) en vlak voordat de sonde New Horizons de rots Ultima Thule bezoekt. Het lied komt onder meer op iTunes en Spotify te staan. Daarnaast wordt het de ruimte in gestuurd richting de New Horizons op 6,6 miljard kilometer van de aarde. In het nummer is onder meer de computerstem van natuurkundige Stephen Hawking te horen.

„Ik ben diep betrokken bij muziek, mijn hele leven lang, maar ook bij sterrenkunde en natuurkunde”, zei May in een interview met Newsweek. Hoe de muziek tot stand kwam, kon hij niet precies uitleggen. „Het instinct, de passie, het onbewuste deel van mijn hersenen namen het over. Zodra ik woorden hoorde, kon ik de melodie in mijn hoofd horen. Het viel op zijn plaats.”

Brian May was niet alleen gitarist van Queen, maar maakte ook solonummers. Zijn bekendste lied is Too much love will kill you uit 1992. Dat bereikte in Nederland de eerste plaats en staat dit jaar op plek 1002 in de Top 2000. Daarnaast is May astrfysicus. Hij stopte daarmee toen Queen doorbrak, maar na de dood van zanger Freddie Mercury keerde hij terug naar de wetenschap. Van 2008 tot 2013 was May chancellor van de John Moores-universiteit in Liverpool. In 2015 zat hij bij de vluchtleiding toen de New Horizons langs Pluto vloog.