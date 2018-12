Jimmy Osmond (55) getroffen door beroerte

In een verklaring staat: „Op de avond van donderdag 27 december is Jimmy Osmond na zijn mime-voorstelling Peter Pan met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar uiteindelijk bleek dat hij een beroerte had.”

Zijn woordvoerder meldt aan de Britse media: „Hij is dankbaar voor alle beterschapswensen en neemt in het nieuwe jaar wat tijd voor zichzelf.” Hoe het nu met de acteur gaat is niet bekend.