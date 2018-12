Opnieuw recordaantal bezoekers Top 2000 Café

Het tijdelijke café is sinds 2010 gevestigd in het instituut. Radio 2 zendt er elk jaar de jaarlijkse NPO Radio 2 Top 2000 uit. Er kunnen 150 mensen tegelijkertijd in het café. Mensen konden kaartjes online kopen, die waren in een mum van tijd uitverkocht. Aan de deur werden ook kaartjes verkocht. Mensen mogen een half uur het café in.

Zondag leek het bezoekersaantal al op een record af te stevenen. Het was toen al drukker dan ooit bij het café op het Mediapark. Zondagavond liepen de wachttijden op tot acht of negen uur.

Het hele afgelopen jaar trok het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ruim 200.000 bezoekers.