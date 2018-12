Margrethe waarschuwt voor onpersoonlijke contacten

„Het leven brengt ons zowel verdriet als vreugde”, vatte ze de ervaringen van 2018 samen, daarbij ook verwijzend naar de viering van de 50e verjaardag van kroonprins Frederik. „Hij koos ervoor om het op zijn eigen manier te vieren”, herinnerde de koningin aan de zogenoemde Royal Run die in mei tienduizenden in heel Denemarken in beweging bracht. „Het was een prachtige dag, die hem zowel gelukkig als dankbaar maakte en die me zo trots maakte.”

Koningin Margrethe sprak uitvoerig over sociale media en moderne communicatiemiddelen zoals ’facetime’ die het mogelijk maakt met kinderen en kleinkinderen te praten, waar op de wereld ze zich ook bevinden. „Maar de nieuwe technologie kan ook betekenen dat het contact onpersoonlijker wordt - je bent de hele tijd ’online’ - en je vergeet dat er een mens aan de andere kant is”, waarschuwde de vorstin.

Jongeren

Ze richtte zich in het speciaal tot de jongeren - „als er jongeren zijn die kijken.” „Het belangrijkste is niet hoe je eruit ziet of wat je hebt bereikt. Maar wie je bent en hoe je bent voor anderen - je vrienden en collega’s. Als je het zo druk hebt om altijd het beste voor jezelf te krijgen, kun je niet eens zien hoe anderen het hebben. Er moet tijd zijn om te begrijpen of iemand iets heeft gezegd dat een ander pijn doet of te veel heeft gepest.”

De koningin besteedde zoals gebruikelijk aandacht aan Groenland en de Faeroer, en betrok de Deense minderheid in het Duitse Sleeswijk-Holstein in haar nieuwjaarswensen alsmede de Deense militairen in het buitenland. Margrethe wist halverwege haar toespraak even niet meer welke zinnen ze al had gelezen en pauzeerde even, en ook sloeg ze een keer een bladzijde teveel om, maar dat maakt haar nieuwjaarstoespraak alleen maar populairder bij de Denen.

De uitzending is bijna een nationaal evenement waar met enige spanning naar toe wordt geleefd. Premier Lars Løkke Rasmussen liet in het voorprogramma, dat door DR rechtstreeks vanaf de buitenste slotplaats van Fredensborg werd uitgezonden, zijn licht schijnen over het koninklijke jaar. Voor de honderden belangstellenden die zich daar hadden verzameld was er ook een groot scherm opgesteld zodat de toespraak kon worden bekeken. Margrethe kreeg van hen naar haar traditionele slotzon ’God behoede Denemarken’ een warm applaus.