Peter R de Vries haalt bakzeil op Twitter

„Gut o gut... op de laatste dag van het jaar krijg ik nog een verkeersboete binnen. Oei... Ik heb 1 kilometer (!) te hard gereden... hadden ze deze toewijding maar eens bij de duizenden ernstige misdrijven die ze gewoon laten liggen...! #georganiseerdemisdaad”, twittert een gepikeerde Peter.

Op veel bijval hoeft Peter niet te rekenen, blijkt uit de vele reacties. „Dit was gewoon de trajectcontrole, dus het afvallen van agenten die het toch al druk zat hebben (voor een maandsalaris wat u met 1x aanschuiven bij Pauw binnenharkt) lijkt me nogal misplaatst.”, terwijl een ander grapt: „Je hebt in ieder geval een alibi.”

Doordat Peter een foto van de beschikking bij de tweet heeft geplaatst, is ook het kenteken zichtbaar. Een slimme twitteraar weet met die gegevens te achterhalen dat zijn auto een slordige 150k waard is. „Die bekeuring kun jij toch wel betalen met een BMW van € 151.059?”, is dan ook zijn reactie.

Ⓒ Twitter

Ⓒ Twitter