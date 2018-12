William Spaaij knijpt er een jaar tussenuit op toneel

In een openhartig bericht op Facebook benoemd hij al zijn ups en downs van het jaar, met als één van zijn hoogtepunten zijn rol in de musical Was Getekend Annie M.G. Schmidt. Naast Simone Kleinsma zal hij nog twee weken te zien zijn in het De La Mar Theater.

Naar eigen zeggen heeft hij op spiritueel vlak veel geleerd en inzichten gekregen. „Ik wil dit jaar gebruiken om mijzelf nog beter te leren kennen en vooral ook met momenten dus meer vrij te zijn. Ik heb nu 15 jaar lang achter elkaar in 18 musicals gespeeld. De druk om continue te presteren als acteur en in de schijnwerpers te staan is even goed geweest voor nu”, aldus William.