Eva Jinek: ’Moeilijk om baby thuis te laten’

„Ik ben heel blij dat ik weer ga werken met de mensen met wie ik werk en dat ik weer mijn programma mag gaan maken”, vertelde Eva op Instagram, waar ze de afgelopen dagen aftelde naar het nieuwe jaar en een nieuwe reeks Jinek. „Maar ik zeg eerlijk dat ik het ook wel pittig vind om m’n baby thuis te laten. Gelukkig is z’n vader thuis met de baby deze eerste periode, maar ik vind het wel moeilijk.”

Eva stopte eind juli per direct met haar talkshow, die ze destijds haar eerste kindje noemde, omdat het niet langer te combineren was met haar zwangerschap. Nadia Moussaid nam de latenighttalkshow op NPO 1 afgelopen zomer voor haar rekening onder de noemer Laat op één. In september nam Jeroen Pauw het stokje over, Pauw was tot het einde van het jaar op de buis. Bij haar tijdelijke afscheid beloofde Eva ’over niet al te lange tijd’ terug te keren, ’en dan waarschijnlijk aanmerkelijk slanker dan nu’.

Bekijk ook: Dit is het goede voornemen van Eva Jinek

Omschakeling

Hoewel ze het pittig vindt om weer aan de slag te gaan, kijkt Eva ook uit naar de terugkeer van Jinek. Zo deelde ze ook met haar volgers dat ze ’2019 mag beginnen op de leukste manier die ik me kan bedenken: achter mijn talkshowtafel vol met interessante gasten’. Dinsdagavond schuift onder anderen Dries Roelvink aan. De volkszanger, die op nieuwjaarsdag zijn zestigste verjaardag viert, is samen met Sven Kockelmann te gast om te vertellen over hun bijzondere samenwerking op NPO Radio 1. Met haar andere gasten, onder wie Joost Vullings en Angela de Jong, blikt Eva vooruit op 2019.

Eva denkt dat het een hele omschakeling wordt om weer serieuze gesprekken te voeren. „Ik heb het gevoel dat ik van een hele andere planeet moet terugkomen”, zei ze in 5 Uur Live. „Ik heb een paar maanden alleen maar babytaal uitgekraamd, en nu moet ik weer met volwassenen gaan praten. Er is altijd een omschakeling, maar die is nu nog groter.”

De presentatrice denkt dat het moederschap haar ook als interviewer heeft veranderd. Eva is naar eigen zeggen „opener en toegankelijker.” „In een talkshow heb je politieke discussies, maar ook gewoon gesprekken met mensen. Je wilt juist dichtbij je gevoelens zitten, want dat maakt je een goede luisteraar en iemand die meeleeft in het verhaal wat je hoort.”