Nog een tegenslag voor Rick Engelkes: relatie voorbij!

Feitelijk zijn zij volgens haar al een behoorlijke tijd uit elkaar. Marie Claire, telg uit de familie die in Noordwijk onder andere het prestigieuze Grand Hotel Huis ter Duin bezit, vertelt op Instagram dat hun ’reis’ samen in 2017 begon. „Geliefd, geleefd, genoten, gedroomd, geknokt, gelachen, gezorgd, gerouwd en gehouden van… het was mooi, intens en onvergetelijk. Nu na een paar maanden zonder elkaar weet ik zeker: de mooie herinneringen blijven mij bij en daarmee ook de liefde… maar dan in een andere vorm.”

Rick en Marie Claire in gelukkiger tijden. Ⓒ ANP/HH

Rick, die bekend en populair werd als Dokter Simon in het destijds veelbekeken GTST en zijn vriendin schelen maar liefst 21 jaar. De relatie mag dan in 2017 begonnen zijn, samen onder een dak wonen bleek altijd een hele stap voor de twee. In 2021 maakte Rick bekend dat Marie Claire bij hem zou intrekken in zijn villa in Aerdenhout, maar tegen het einde van dat jaar was dat nog steeds niet gebeurd en volgens ingewijden is het er ook later nooit meer van gekomen. Zij bleven ’lat-ten’. En uit haar afgemeten woorden valt op te maken dat de liefde al langer voorbij is, al blijft hij volgens haar in een andere vorm.

Affaire

Beiden hadden kinderen uit een eerdere relatie. Rick uit zijn huwelijk met Annemarie Paol. De twee hadden elkaar in 1994 leren kennen, maar hij zorgde in 2010 voor een enorme crisis door vreemd te gaan. Annemarie vergaf hem weliswaar en het huwelijk maakte een doorstart, maar in 2016 ging het alsnog mis. In haar boek Buigen met bamboe, vol relatietips, deed Annemarie vervolgens een boekje open over wat haar was overkomen. Van een eenmalige faux-pas was volgens haar geen sprake geweest, Rick had er een lange buitenechtelijke relatie op nagehouden.

De acteur zorgde voor de nodige problemen. Niet alleen is zijn Noordwijkse relatie ’gestrand’, ook staat hij voor de uitdaging 3,7 miljoen euro terug te betalen die hij kreeg voor de spektakelproductie Willem van Oranje waarvoor in Delft een theater zou verrijzen. Niet alleen dat theater kwam er niet, van de hele voorstelling is inmiddels de vraag of die er nog ooit gaat komen.