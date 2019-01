Ariana Grande blij: DRAMATISCH 2018 is achter de rug

2018 kende hoogte- en dieptepunten voor Ariana. Ze bracht een aantal succesvolle singels uit, waarvan No Tears Left To Cry en Thank U, Next het heel goed deden. Daar tegenover stond de dood van haar ex Mac Miller, waarvan ze kapot was. Hij overleed aan een overdosis. Korte tijd daarna verbrak Ariana de verloving met Pete Davidson op wie ze eerder steeds zei dolverliefd te zijn.

In haar post schrijft Ariana zin te hebben in 2019. Ze wenst haar fans al het goede voor het nieuwe jaar. „Als we 2018 hebben overleefd, lukt het ons zeker om het nieuwe jaar te overleven”, laat ze haar volgers nog weten.

