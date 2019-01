Jimmy Osmond na voorstelling direct naar ziekenhuis

De inmiddels 55-jarige jongste telg uit de legendarische muziekfamilie speelde de rol van Captain Hook in de musical Peter Pan. Afgelopen donderdag werd hij getroffen door een lichte beroerte. Jimmy kon de avondvoorstelling in Birmingham wel afmaken, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

Jimmy Osmond had samen met zijn broers The Osmond Brothers in het eerste deel van de jaren zeventig een aantal grote hits. Zelf scoorde hij een wereldhit met Long Haired Lover From Liverpool.