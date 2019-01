Rapper Feis doodgeschoten in Rotterdam

„Mijn hele jaar verpest door ernstig verdriet”, schrijft U-Niq. „Mijn broertjes! Waarom nou???” Hij schrijft dat hij gebroken is van binnen en van Feis houdt. De rapper was vooral in Rotterdam en binnen de rapscene erg bekend. Hij deed mee aan het tv-programma Ali B Op Volle Toeren. Hij maakte daar een nummer met Maribelle, een bekende Nederlandstalige zangeres.

Hij brak in 2007 door met zijn bijdrage aan Klein, Klein Jongetje van U-Niq. Hij werkte samen met rappers Winne, Kempi, Murda Turk, Hef, Sjaak, Appa en MocroManiac en maakte eigen albums.

Ali B en Giel Beelen hebben op social media geschokt gereageerd. „Een gemis voor de Nederlandse Hiphop”, schrijft Beelen op Twitter. Hij wenst de naaste vrienden en familie van Feis sterkte. Ali B betoont hem eer met een foto en een Arabische tekst: ’Ik leef en keer terug naar hem’.

Feis overleed in het ziekenhuis nadat hij met andere gewonden daarheen was gebracht na de schietpartij aan de Nieuwe Binneweg in Rotterdam. De politie hield zeven verdachten aan op het nabijgelegen Heemraadsplein.

