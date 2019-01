Jamai deelt foto donor: ’Dankzij jou kan ik leven en zuipen’

„Ik had een collage kunnen maken van alle hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar, maar er was eigenlijk maar één echt belangrijk moment, foto en persoon in 2018”, schrijft Jamai. „Jij lieve Andy bent mijn held en een voorbeeld voor vele!”

Jamai heeft er een geweldige jaarwisseling van gemaakt. „Dankzij jou kan ik weer leven en zuipen vanavond”, schrijft hij bij de foto van hemzelf en Andy vlak na de geslaagde niertransplantatie.