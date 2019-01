Ilse de Lange speelt uur lang in Muziekcafé

De zangeres speelt een uur lang in de grote zaal, van 17.00 tot 18.00 uur. Dit maakte Ilse dinsdag bekend. Kort na de bekendmaking waren alle kaarten verkocht. Vorig jaar opende Kensington het nieuwe jaar in de Vorstin, dat ook razendsnel was uitverkocht.

Ilse DeLange heeft grote verwachtingen van 2019. „Ik ga dit jaar heel veel live spelen. Het wordt een heel leuk jaar.” Op 2 februari geeft Ilse een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat concert is zo goed als uitverkocht.