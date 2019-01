Jessie kondigt Utopia-baby aan

„Lieve mensen. 2019 staat voor de deur”, schrijft ze bij een foto waarop Jeffrey haar, met haar babybuik, omhelst. „En wij wensen alvast iedereen een gelukkig nieuw jaar en een mooi uiteinde. En dit namens ons drieën. Want lieve mensen het BIG NEWS is dat wij in verwachting zijn en in juli 2019 ons eerste kindje welkom heten.” Ze voegt eraan toe: ’Utopiababy’.

Jeffrey leerde Jessie kennen in Utopia 2 en noemde haar ’de liefde van mijn leven’. In november dit jaar verliet hij Utopia. Twee dagen later vertrok ook Jessie uit het ’beloofde land’, naar eigen zeggen niet om Jeffrey. Maar nu dit nieuws bekend is, rijst toch de vraag of hij, en vooral zijn te verwachten nakomeling, toch niet iets met haar vertrek te maken hebben.