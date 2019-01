Gordon Ramsay krijgt nakomertje: ’O neeeee!’

De vier kinderen van Gordon en Tana roepen daarop beurtelings: „Happy New Year.” Als Tana de video besluit met háár nieuwjaarsboodschap zoomt Gordon in op de gevulde buik van zijn vrouw. „En raad eens: gelukkig nieuwjaar omdat.... we er nóg één krijgen! O, my Lord, noooo”, lacht de geduchte tv-chef.

„Geweldig nieuws. Gelukkig nieuwjaar van alle Ramsay’s”, schrijft Gordon bij de foto. De 52-jarige topkok en Tana zijn al ouders van Megan (21), Matilda (17) en de tweeling Jack en Holly (19). In 2016 was Tana ook zwanger, maar na vijf maanden kreeg ze een miskraam.