’Geen gewichtsverlies, maar geluk’

„Ik heb besloten dat mijn goede voornemens dit jaar niet voortkomen uit zelfkritiek”, schreef de enige dochter van koning Harald en koningin Sonja. „Ik heb besloten me te richten op geluk en positieve liefde van mezelf in plaats van op mijn tekortkomingen. Dus richt ik me dit jaar niet op specifieke taken zoals gewichtsverlies of vaker naar de sportschool gaan. In plaats daarvan richt ik me op mijn gevoelens van geluk en liefde, en laat ze mij leiden.”

Märtha Louise heeft daarvoor een heel plan uitgestippeld dat ze naar eigen zeggen het hele jaar als richtsnoer zal gebruiken. „Hoe meer liefde en vreugde we in ons leven hebben, hoe meer liefde en vreugde we aan anderen kunnen geven.” Ze riep haar volgers op om niet hard over zichzelf te oordelen. „Wees vriendelijk en liefdevol voor jezelf en anderen en begin met het scheppen van de wereld die je graag om je heen zou zien.”

Dinsdagmiddag had de prinses al meer dan 11.000 likes voor haar positief gestemde voornemens.