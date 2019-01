Lilly Becker reflecteert tijdens decolleté-verzorging

Het mocht dan een moeilijk jaar zijn, Lilly is toch dankbaar ’voor de lessen’ die ze leerde. Ook kijkt ze uit naar de zegeningen waarop ze vertrouwt dat 2019 die iedereen zal brengen. Dat schrijft ze op Instagram bij een foto en hashtags die een al even diepgaand decolleté laat zien.

Want haar leven mag dan niet rimpelloos verlopen, haar borsten blijven dat bij voorkeur wel; zo blijkt uit het feit dat ze een anti-rimpelpad op haar boezem heeft gelegd voor een ’perzikhuidje’. Mocht het nieuwe jaar als een van zijn ’zegeningen’ een nieuwe liefde voor haar in petto hebben, dan is dat in elk geval op orde.