Justin Bieber heeft mini-gezichtstattoo

Op de Instagram-pagina van tattoo-artiest JonBoy is het kleine stukje inkt boven Justins oog in close-up te zien. Wie goed leest, ziet dat er ’grace’ staat. Dat betekent zoveel als ’gratie’, vaak gebruikt in het zinnetje ’bij Gods gratie’.

Het is niet het eerste eeuwige plakplaatje op het lichaam van de 24-jarige zanger. Bieber staat erom bekend van tatoeages te houden en heeft er al ruim zestig op zijn lichaam staan.