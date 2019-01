Taylor Swift als zeemeermin op eigen nieuwjaarsfeestje

„Dit jaar besloten we ons te verkleden als de helden uit onze kindertijd”, schrijft Taylor bij het kleurrijke kiekje. Zo was de zangeres zelf verkleed als Ariël de kleine zeemeermin.

Ⓒ Instagram

Model Gigi Hadid had zich uitgedost als Mary Poppins en actrice Blake Lively deed zich voor als Dorothy uit The Wizard of Oz.

Ⓒ Instagram

Ook ’Steve Irwin’, ’Assepoester’ en ’Victoria Beckham’ waren te gast op het feestje. Blakes echtgenoot, acteur Ryan Reynolds, droeg een grijs pak.

Ⓒ Instagram