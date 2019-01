’Verkeerde’ Drake reageert op Tweet Kanye

„Ik hou van Drake. In 2019 worden we allemaal beter”, twitterde ’Ye. Het antwoord van Drake volgde al snel, al was het een andere Drake die reageerde. „Ik hou ook van jou Kanye. In 2019 worden we allemaal beter. Ik ben blij dat we dit allemaal nu achter ons kunnen laten”, twitterde Drake Bell, de acteur die bekend werd van de Nickelodeon-serie Drake & Josh.

Niet lang daarna verwijderde Kanye zijn verzoeningsaanbod echter alweer. Of de ’echte’ Drake het aanbod heeft gezien is niet bekend.

