’Ik wil fans niet teleurstellen’

Rik van de Westelaken in Colombia. „De deelnemers zijn aan elkaar gewaagd.” Ⓒ Avrotros

Een nieuw jaar betekent een nieuwe reeks van Wie is de Mol? Dat start zaterdag, met het debuut van Rik van de Westelaken als presentator. „Er is mij heel wat aan gelegen dat het een mooi seizoen gaat worden. Daarom wilde ik, geheel tegen mijn natuur in, niet van tevoren weten wie de Mol is. Het is al spannend genoeg.”