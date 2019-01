Jackass-ster Bam Margera naar afkickkliniek

Ⓒ Hollandse Hoogte

Bam Margera heeft voor de derde maal zijn toevlucht genomen tot een afkickkliniek om van de drank af te komen. De Jackass-ster heeft via Instagram laten weten dat 'hij hoopt dat drie keer scheepsrecht is'. De 39-jarige Margera is altijd open geweest over zijn drankverslaving.