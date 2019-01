Jennifer Lopez heeft zin in het nieuwe jaar

„Ik ben gek op de eerste dag van een nieuw jaar en de mogelijkheid om dingen te doen die ik nooit eerder heb gedaan. Op deze dag ben ik altijd heel kalm, maar ook opgewonden om de doelen te bereiken die ik nog moet halen. Het afgelopen jaar was er eentje van grenzeloze kracht, die dit jaar omgezet wordt in serieuze actie. Wees uitdagend, grappig, aardig, moedig, betrouwbaar en zet jezelf tot de dingen die je hart sneller laten kloppen”, aldus JLo.

Ze vervolgt: „Maar het belangrijkste is: wees lief. Verenig jezelf met een ander wanneer je de kans hebt, in plaats van tegenover elkaar staan. Kijk maar eens wat er dan kan gebeuren! Ik wens jullie allemaal een gezond, gelukkig, welvarend en een met liefde gevuld jaar toe. Happy new year allemaal, ik hou van jullie!”

https://www.instagram.com/p/BsHQL7OABWB/?utm_source=ig_web_copy_link