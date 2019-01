Niet lang daarvoor wond Kanye zich nog op over het feit dat Drake zijn vrouw Kim op Instagram volgde. In een reeks boze tweets ging de rapper helemaal los. „Tot aan vanmorgen heb ik nooit geweten dat Drake mijn vrouw in september op Instagram heeft gevolgd.” Hij noemt de actie van Drake „the most f***ed up thing of all.”

De tweets over Drake hebben overigens niet lang op internet gestaan. Na ongeveer een uur verwijderde Kanye ze en plaatste enkele andere berichtjes waarin hij meldde van iedereen te houden. De twee rappers liggen al tijden met elkaar overhoop en vechten hun ruzies veelal via sociale media uit.