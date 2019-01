Druk begin voor nieuwe jaar Margrethe

De agenda’s van de andere koningshuizen zijn in de eerste week van het nieuwe jaar leeg of vrijwel leeg - koning Willem-Alexander heeft zijn eerste nieuwjaarsontvangst pas op 15 januari - maar de Denen zijn er altijd als de kippen bij. De koninklijke familie haalt alles uit de kast en de kluis om er een spectaculair evenement van te maken en de Deense televisie is meestal present om de eerste activiteit van de koningin in het nieuwe jaar vast te leggen.

Later in de week zijn er onder meer recepties voor de Hoge Raad, het officierenkorps van de Koninklijke Lijfwacht, het corps diplomatique, vertegenwoordigers van de nationale organisaties en de goede doelen en stichtingen waar de koningin beschermvrouw is. Vrijdag gaat de koningin ook in de gouden koets naar het paleis Christiansborg voor de laatste vier van haar recepties.