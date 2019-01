André Hazes doet fans smelten met foto

„Zo klein...”, schrijft hij bij het plaatje dat velen uitnodigt om met hartjes, vlammetjes en smileys te reageren. Ze vinden dat de tijd maar snel gaat. „O mooie foto en moet je nu zien wat een prachtig mannetje het is.”

Dat sommigen ook vragen wanneer er een broertje of zusje komt, roept discussie op. ’Pijnlijk’, vindt een aantal, zeker omdat het bekend is dat Monique niet op natuurlijke wijze zwanger kan raken. Aan Privé vertelde André onlangs dat hij wel hoopt dat de kleine André ’in 2019 een broertje of zusje mag krijgen’. „Dat is een wens die hoog op onze lijst staat”, zei hij daarover.

„We zijn er nog niet mee bezig, maar praten er wel over.” Het traject dat zij dan moeten ingaan, hebben ze er graag voor over. „Ook al levert dat thuis misschien wel weer de nodige spanningen op of het wel of niet lukt. Maar we willen het heel erg graag.”