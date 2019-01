Frank Dane: laat de luisteraar kiezen

„Het is aan de luisteraar om ervoor te kiezen. Ik kan niet meer doen dan elke dag de leukste show maken”, zegt Frank Dane, die woensdag opgewekt begon aan zijn nieuwe ochtendshow met zijn team Henk Blok, Jelte van der Goot, Hannelore Zwitserlood en Jelmer Gussinklo.

„De schoenen van Edwin zijn gewoon niet te vullen. Edwin zal de geschiedenisboekjes ingaan. Ik weet dat ik niet zo goed ben als Edwin en dat weet iedereen. Daar probeer ik me niet al te druk over te maken. Het voelt nu nog een beetje als de show van Edwin. Ik denk dat het door de tijd wel een beetje gaat slijten en dan steeds meer eigen gaat voelen. Ik vond het vanochtend al erg comfortabel en dat was leuk. De reacties die ik las waren ook heel enthousiast. Echt te gek om te zien op zo’n eerste dag. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Vroeg opstaan

Dane zegt zich niet bezig te kunnen houden met de luistercijfers. „Ik ben een programmamaker en ik wil gewoon iedere dag de leukste radioshow maken. En het is aan de luisteraar of ze ervoor kiezen of niet. Ik hoop het natuurlijk en ik hoop dat ze ons de kans geven, maar ik kan niet meer dan mijn stinkende best doen voor de leukste show.” Zijn luisteraars kunnen volgens Frank „iedere dag een leuke frisse, blije show” verwachten, met veel nieuws van de dag. „We zijn net begonnen en het programma moet ook de kans krijgen te groeien en te ontwikkelen.”

Frank Dane, die gewend is aan middagshows, maakt zich geen zorgen over het vroege opstaan. „Ik krijg er zoveel energie voor terug. Het is het leukste plekje om radio te maken, dus ik maak me daar geen zorgen om.”